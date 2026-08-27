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Умерла почетный профессор РГУ Валентина Беляева
Валентина Беляева скончалась 27 августа на 86-м году жизни. Дата и время прощания уточняется. Профессор более 50 лет посвятила работе. 30 лет она возглавляла кафедру педагогики РГУ имени С. А. Есенина, руководила Центром православной педагогической культуры и Центром духовно-нравственной культуры и воспитания. По ее инициативе в университете открыто отделение теологии и создана магистратура «Педагогика высшей школы». В течение 20 лет под руководством Валентины Беляевой проводились международные «Покровские образовательные чтения», объединявшие ученых Белоруссии, Литвы, России, Украины и Эстонии.

В Рязани скончалась доктор педагогических наук, почетный профессор РГУ имени С. А. Есенина Валентина Беляева. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Валентина Беляева скончалась 27 августа на 86-м году жизни. Дата и время прощания уточняется.

Профессор более 50 лет посвятила работе. 30 лет возглавляла кафедру педагогики РГУ имени С. А. Есенина, руководила Центром православной педагогической культуры и Центром духовно-нравственной культуры и воспитания. По ее инициативе в университете открыто отделение теологии и создана магистратура «Педагогика высшей школы».

В течение 20 лет под руководством Валентины Беляевой проводились международные «Покровские образовательные чтения», объединявшие ученых Белоруссии, Литвы, России, Украины и Эстонии.

Она воспитала более 40 кандидатов и докторов наук. Издано более 300 научных работ, опубликованных в России и за рубежом. В 2004 году при участии профессора создана система дистанционного обучения Основам православного вероучения для осужденных в местах лишения свободы. Многие годы она была членом Ученого и Диссертационного советов университета.

Фото взято из канала РГУ имени С. А. Есенина в мессенджере «Макс».