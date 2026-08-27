Умер актер Юрий Цурило, известный по фильмам «Хрусталев, машину!» и «Дурак»

Российский актер театра и кино Юрий Цурило умер 26 августа в возрасте 79 лет. Об этом сообщил его сын Всеволод Цурило в соцсетях. Позже информацию подтвердили ТАСС в окружении артиста. «Юрий Алексеевич долго болел», — рассказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о причине смерти. Юрий Цурило родился 10 ноября 1946 года. Он получил широкую известность благодаря ролям в кино и сериалах. Актер сыграл в фильмах «Хрусталев, машину!», «В августе 44-го», «Диверсант», «Грозовые ворота», «Дурак», «Чернобыль», «Черное море», «Поп» и «Вий 3D».

Российский актер театра и кино Юрий Цурило умер 26 августа в возрасте 79 лет. Об этом сообщил его сын Всеволод Цурило в соцсетях. Позже информацию подтвердили ТАСС в окружении артиста.

«Юрий Алексеевич долго болел», — рассказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о причине смерти.

Юрий Цурило родился 10 ноября 1946 года. Он получил широкую известность благодаря ролям в кино и сериалах. Актер сыграл в фильмах «Хрусталев, машину!», «В августе 44-го», «Диверсант», «Грозовые ворота», «Дурак», «Чернобыль», «Черное море», «Поп» и «Вий 3D».

Также Цурило исполнил роль Ильи Муромца в двух частях фильма «Последний богатырь». Кроме того, актер много лет играл в театре.