Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
17°
Птн, 28
20°
Сбт, 29
20°
ЦБ USD 85.95 1.67 28/08
ЦБ EUR 100.3 2.01 28/08
Нал. USD 86.15 / 87.20 27/08 18:15
Нал. EUR 100.50 / 101.89 27/08 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Ночь премьер гибридных инноваций: ESTEO представил новые модели
25 августа премиальный автомобильный бренд ESTEO провел...
4 часа назад
209
Репортаж о бойцах мобильных огневых групп в Рязани
Корреспондент РЗН.инфо побывала в расположении одного и...
Вчера 12:33
1 696
Во сколько обойдутся школьные сборы в 2026 году
В 2026 году за парты в рязанских школах впервые сядут б...
25 августа 15:35
823
Рязань пересаживается на VOYAH: дилерский центр «VOYAH Автоимпорт Ряза...
Премиальный бренд высокотехнологичных автомобилей VOYAH...
25 августа 11:12
690
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Трамп заявил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО
Ранее американские СМИ писали о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время своего визита в Москву якобы предостерег власти от проверки альянса на прочность. «У меня были хорошие переговоры с ним [президентом РФ Владимиром Путиным]. Он не собирается нападать на территорию НАТО», — отметил глава Белого дома.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО. Об этом 27 августа сообщило РИА Новости.

Ранее американские СМИ писали, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время своего визита в Москву якобы предостерег власти от проверки альянса на прочность.

«У меня были хорошие переговоры с ним [президентом РФ Владимиром Путиным]. Он не собирается нападать на территорию НАТО», — отметил глава Белого дома.