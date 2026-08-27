Трамп заявил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО

Ранее американские СМИ писали о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время своего визита в Москву якобы предостерег власти от проверки альянса на прочность. «У меня были хорошие переговоры с ним [президентом РФ Владимиром Путиным]. Он не собирается нападать на территорию НАТО», — отметил глава Белого дома.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО. Об этом 27 августа сообщило РИА Новости.

Ранее американские СМИ писали, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время своего визита в Москву якобы предостерег власти от проверки альянса на прочность.

«У меня были хорошие переговоры с ним [президентом РФ Владимиром Путиным]. Он не собирается нападать на территорию НАТО», — отметил глава Белого дома.