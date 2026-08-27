Студент РГАТУ завоевал бронзу на чемпионате «Профессионалы»

Студент факультета СПО РГАТУ Иван Сидоров завоевал бронзовую медаль на финале чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». В этом соревновании он занял 3 место. Иван начал свой путь к успеху еще в феврале 2026 года, когда стал победителем регионального этапа. Затем он достойно представил Рязанскую область на межрегиональном этапе, войдя в ТОП-10 лучших участников. Теперь его достижения были отмечены на национальном уровне, где он занял 3 место в финале. В командном зачете Иван также достиг значительного успеха, заняв 1 место и разделив пьедестал с представителями Саратовской области и Республики Беларусь.

Студент факультета СПО РГАТУ Иван Сидоров завоевал бронзовую медаль на финале чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». В этом соревновании он занял 3 место.

Иван начал свой путь к успеху еще в феврале 2026 года, когда стал победителем регионального этапа. Затем он достойно представил Рязанскую область на межрегиональном этапе, войдя в ТОП-10 лучших участников. Теперь его достижения были отмечены на национальном уровне, где он занял 3 место в финале.

В командном зачете Иван также достиг значительного успеха, заняв 1 место и разделив пьедестал с представителями Саратовской области и Республики Беларусь. В финале ему предстояло выполнить задания, максимально приближенные к реальной работе, включая диагностику и ремонт тракторов, программирование навигационных систем и устранение неисправностей в гидросистемах.

На всех этапах соревнования Ивана сопровождал его наставник Николай Грунин, преподаватель отделения СПО, который оказывал поддержку и делился опытом.