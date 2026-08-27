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Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области на конец августа и начало сентября
Синоптики отмечают, что из‑за напряжённой атмосферной обстановки прогнозы погоды приходилось регулярно корректировать. Однако сейчас картина прояснилась: переход от лета к осени будет постепенным, с кратковременными возвратами тёплой погоды.

Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области на конец августа и начало сентября. Об этом сообщают ученые НИЛ геохимии и ландшафтов РГУ.

Синоптики отмечают, что из‑за напряжённой атмосферной обстановки прогнозы погоды приходилось регулярно корректировать. Однако сейчас картина прояснилась: переход от лета к осени будет постепенным, с кратковременными возвратами тёплой погоды.

Во второй половине недели похолодание окажется не таким резким, как ожидалось: арктический воздух будет смешиваться с тёплыми южными массами. В пятницу, 28 августа, влияние окажет прохладный прибалтийский антициклон: днём возможно повышение температуры до +19 °C, но ночи станут холоднее — до +7…+8 °C, в понижениях рельефа — до +4 °C.

При этом в начале сентября вернётся тепло: в последний день лета, 31 августа, днём ожидается до +22 °C, 1 сентября — до +24 °C. Кратковременное потепление продолжится и в первые дни сентября — в том числе за счёт поступления более тёплого воздуха. Так, 3 сентября прогнозируется до +26…+27 °C, но этот всплеск тепла продлится менее суток и будет сопровождаться сильным ветром.

К вечеру 3 сентября пройдёт атмосферный фронт, после которого температура снизится: днём — до +21 °C, ночью — до +11 °C. К концу первой декады сентября температура приблизится к сентябрьской норме и опустится ниже неё: днём — +13…+16 °C, ночью — +6…+9 °C. Таким образом, осенний температурный режим постепенно станет нормой.