Сергей Панов возглавил Федерацию баскетбола Рязанской области

Панов — заслуженный мастер спорта России, уроженец Рязани, ранее занимал должности генменеджера, президента и почётного президента БК «Пари НН» в Нижнем Новгороде с 2008 года. Среди его первоочередных задач на новом посту — увеличить число людей, занимающихся баскетболом, развивать инфраструктуру, включая площадки для баскетбола 3×3, организовывать масштабные детские турниры, проводить мастер-классы с известными тренерами и укреплять систему наставничества.