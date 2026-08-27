С 1 сентября в России вступят в силу новые правила для рентгена и МРТ

Согласно приказу Минздрава РФ, размещенному на официальном сайте правовых актов, теперь в частных клиниках пациенты смогут проходить МРТ без направления лечащего врача, фельдшера или акушера. Оценку показаний и противопоказаний будет осуществлять врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Кроме того, протоколы исследований будут оформляться в единственном экземпляре, с последующим внесением данных в медицинскую карту пациента. Также разрешено использование медицинских изделий с функцией искусственного интеллекта, зарегистрированных в установленном порядке.

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила, касающиеся проведения рентгеновских и магнитно-резонансных исследований. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно приказу Минздрава РФ, размещенному на официальном сайте правовых актов, теперь в частных клиниках пациенты смогут проходить МРТ без направления лечащего врача, фельдшера или акушера. Оценку показаний и противопоказаний будет осуществлять врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием.

Кроме того, протоколы исследований будут оформляться в единственном экземпляре, с последующим внесением данных в медицинскую карту пациента. Также разрешено использование медицинских изделий с функцией искусственного интеллекта, зарегистрированных в установленном порядке.