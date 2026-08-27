Рязанский перинатальный центр получил новый наркозно-дыхательный аппарат

В Рязанский перинатальный центр поступил новый наркозно-дыхательный аппарат. Его будут использовать анестезиологи-реаниматологи во время различных операций. Об этом сообщили в региональном минздраве. С помощью нового оборудования врачи проводят интубационный наркоз. В частности, его могут применять при кесаревом сечении, если у будущей мамы есть противопоказания к другим способам обезболивания. Также такой наркоз используют в экстренных случаях.

В Рязанский перинатальный центр поступил новый наркозно-дыхательный аппарат. Его будут использовать анестезиологи-реаниматологи во время различных операций. Об этом сообщили в региональном минздраве.

С помощью нового оборудования врачи проводят интубационный наркоз. В частности, его могут применять при кесаревом сечении, если у будущей мамы есть противопоказания к другим способам обезболивания.

Также такой наркоз используют в экстренных случаях.

В 2026 году перинатальный центр получит 262 единицы медицинского оборудования.