Рязанцы возмущены состоянием детской площадки в Канищеве

Отмечается, что речь идет о детской площадке на улице Садовой в Канищеве. На опубликованных кадрах видно, что качели и другие установленные конструкции сломаны. «Вот в таком состоянии находится „детская площадка“… Даже площадкой можно назвать с трудом!» — написала рязанка.

Рязанцы возмущены состоянием детской площадки в Канищеве. Пост об этом 27 августа опубликован в соцсетях.

Отмечается, что речь идет о детской площадке на улице Садовой в Канищеве. На опубликованных кадрах видно, что качели и другие установленные конструкции сломаны.

«Вот в таком состоянии находится „детская площадка“… Даже площадкой можно назвать с трудом!» — написала рязанка.