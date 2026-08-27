Рязанцы возмущены состоянием детской площадки в Канищеве
Отмечается, что речь идет о детской площадке на улице Садовой в Канищеве. На опубликованных кадрах видно, что качели и другие установленные конструкции сломаны. «Вот в таком состоянии находится „детская площадка“… Даже площадкой можно назвать с трудом!» — написала рязанка.
Рязанцы возмущены состоянием детской площадки в Канищеве. Пост об этом 27 августа опубликован в соцсетях.
Отмечается, что речь идет о детской площадке на улице Садовой в Канищеве. На опубликованных кадрах видно, что качели и другие установленные конструкции сломаны.
«Вот в таком состоянии находится „детская площадка“… Даже площадкой можно назвать с трудом!» — написала рязанка.