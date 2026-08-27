Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
18°
Птн, 28
19°
Сбт, 29
20°
ЦБ USD 84.28 -0.18 27/08
ЦБ EUR 98.29 -0.23 27/08
Нал. USD 86.10 / 85.55 27/08 12:10
Нал. EUR 100.25 / 101.10 27/08 12:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж о бойцах мобильных огневых групп в Рязани
Корреспондент РЗН.инфо побывала в расположении одного и...
Вчера 12:33
1 418
Во сколько обойдутся школьные сборы в 2026 году
В 2026 году за парты в рязанских школах впервые сядут б...
25 августа 2026 15:35
718
Рязань пересаживается на VOYAH: дилерский центр «VOYAH Автоимпорт Ряза...
Премиальный бренд высокотехнологичных автомобилей VOYAH...
25 августа 11:12
637
EVOLUTE подтверждает статус лидера: итоги семи месяцев 2026 года
Российский бренд электромобилей EVOLUTE продолжает укре...
24 августа 15:32
593
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили о проблемах с горячим водоснабжением на нескольких улицах
На утро четверга, 27 августа, по ряду адресов горячее водоснабжение не достигло нормативного температурного режима: улица Высоковольтная: дома 14, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 20, 34 корпус 3; улица Никулина: дома 4, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 34; улица Чкалова: дома 1, 1 корпус1, 1 корпус 2, 3, 5 корпус 1, 7 корпус 1; улица Шевченко: дома 27, 31, 33; улица Дзержинского: дома 24/26, 24 корпус 1, 26/24; улица Семена Середы: дом 27; улица Дружная: дом 13а; улица Поселковая: дом 6а; социальные объекты: поликлиники № 2, 15; школы № 17, 49; детские сады № 122, 152. Специалисты работают над восстановлением горячего водоснабжения и обещают завершить все необходимые работы уже сегодня.

В рязанских теплосетях сообщили о регулировке температурно-гидравлического режима после завершения тепловых испытаний и заполнения системы горячей водой.

В ведомстве отметили, что на утро четверга, 27 августа, по ряду адресов горячее водоснабжение не достигло нормативного температурного режима. Пострадавшие адреса включают:

  • улица Высоковольтная: дома 14, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 20, 34 корпус 3;
  • улица Никулина: дома 4, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 34;
  • улица Чкалова: дома 1, 1 корпус1, 1 корпус 2, 3, 5 корпус 1, 7 корпус 1;
  • улица Шевченко: дома 27, 31, 33;
  • улица Дзержинского: дома 24/26, 24 корпус 1, 26/24;
  • улица Семена Середы: дом 27;
  • улица Дружная: дом 13а;
  • улица Поселковая: дом 6а;
  • социальные объекты: поликлиники № 2, 15; школы № 17, 49; детские сады № 122, 152.

Специалисты предприятия активно работают над восстановлением нормативных параметров горячего водоснабжения и обещают завершить все необходимые работы уже сегодня.