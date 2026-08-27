Рязанцев предупредили о проблемах с горячим водоснабжением на нескольких улицах

На утро четверга, 27 августа, по ряду адресов горячее водоснабжение не достигло нормативного температурного режима: улица Высоковольтная: дома 14, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 20, 34 корпус 3; улица Никулина: дома 4, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 34; улица Чкалова: дома 1, 1 корпус1, 1 корпус 2, 3, 5 корпус 1, 7 корпус 1; улица Шевченко: дома 27, 31, 33; улица Дзержинского: дома 24/26, 24 корпус 1, 26/24; улица Семена Середы: дом 27; улица Дружная: дом 13а; улица Поселковая: дом 6а; социальные объекты: поликлиники № 2, 15; школы № 17, 49; детские сады № 122, 152. Специалисты работают над восстановлением горячего водоснабжения и обещают завершить все необходимые работы уже сегодня.