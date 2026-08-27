Рязанцам назвали главные схемы мошенников от имени Wildberries

В пресс-службе Wildberries рассказали рязанцам о популярных схемах мошенничества, которые аферисты используют в интернете. Среди основных схем мошенников: фейковые акции — пользователям обещают промокоды, большие скидки и подарки; дипфейки — для убедительности злоумышленники используют изображения и видео известных людей; поддельные страницы Wildberries — аферисты копируют официальные сайты и страницы с акциями; обман продавцов — селлерам предлагают быстро увеличить доход или разбогатеть.

В пресс-службе Wildberries рассказали рязанцам о популярных схемах мошенничества, которые аферисты используют в интернете.

С начала 2025 года по 30 июня 2026 года специалисты RWB совместно с экспертами Solar AURA выявили 11,2 тыс. потенциально опасных сайтов и 12,1 тыс. источников угроз в соцсетях. На блокировку направили 5,5 тыс. сайтов и 4,7 тыс. аккаунтов.

Среди основных схем мошенников:

фейковые акции — пользователям обещают промокоды, большие скидки и подарки;

дипфейки — для убедительности злоумышленники используют изображения и видео известных людей;

поддельные страницы Wildberries — аферисты копируют официальные сайты и страницы с акциями;

обман продавцов — селлерам предлагают быстро увеличить доход или разбогатеть.

Специалисты советуют не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений от незнакомцев и проверять информацию об акциях только в официальных источниках. Личные и платежные данные следует вводить только на проверенных сайтах.