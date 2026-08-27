Рязанца приговорили к девяти годам колонии за покушение на сбыт наркотиков

В Рязани вступил в законную силу приговор 21-летнему местному жителю, которого признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. Противоправную деятельность молодого человека выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области. Из незаконного оборота изъяли около 200 граммов синтетического наркотика. По данным ведомства, наркотики предназначались для дальнейшего распространения через тайники-закладки.

В Рязани вступил в законную силу приговор 21-летнему местному жителю, которого признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Противоправную деятельность молодого человека выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области. Из незаконного оборота изъяли около 200 граммов синтетического наркотика.

По данным ведомства, наркотики предназначались для дальнейшего распространения через тайники-закладки.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Октябрьский районный суд Рязани приговорил фигуранта к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.