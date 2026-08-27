Рязанца оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях

По данным суда, 22 июля полицейские заметили на странице рязанца в Telegram изображение, которое является символикой движения, признанного экстремистским в РФ. Отмечается, что мужчина опубликовал данное изображение около 2 лет назад. Рязанца оштрафовали на 2 тысячи рублей.