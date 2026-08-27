Россиянам рассказали о прогнозах изменения цен на цветы к 1 сентября

К 1 сентября в России не ожидается значительного изменения цен на цветы. В маркетплейсе Flowwow сообщили, что большинство магазинов уже оформили заказы и зафиксировали цены. Менеджер Flowwow Александр Венников отметил, что некоторые магазины могут повысить цены в последний момент, но большинство родителей предпочитают покупать букеты заранее. В 2025 году около 60% покупок к празднику придется на 31 августа. На начало августа медианная стоимость букета составила 3 250 рублей, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом. Родители также выбирают коллективные подарки, включая сладости, чай, кофе и подарочные сертификаты. Медианная стоимость клубники в шоколаде в августе — 2 800 рублей, подарочных наборов — 3 600 рублей.

К 1 сентября в России не ожидается значительного изменения цен на цветы. Как сообщили в маркетплейсе цветов и подарков Flowwow, большинство магазинов уже оформили заказы и зафиксировали цены.

Менеджер по развитию бизнеса Flowwow Александр Венников отметил, что отдельные магазины могут повысить стоимость товаров в последний момент, однако большинство родителей предпочитают приобретать букеты заранее. В 2025 году около 60% покупок к празднику пришлось на 31 августа.

На начало августа медианная стоимость букета в России составила 3 250 рублей, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Родители также выбирают коллективные подарки от класса, которые могут включать не только цветы, но и сладости, чай, кофе и подарочные сертификаты. Медианная стоимость клубники в шоколаде в августе составляет 2 800 рублей, а подарочных наборов — 3 600 рублей.