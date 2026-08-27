Россиянам рассказали о прогнозах изменения цен на цветы к 1 сентября

К 1 сентября в России не ожидается значительного изменения цен на цветы. Как сообщили в маркетплейсе цветов и подарков Flowwow, большинство магазинов уже оформили заказы и зафиксировали цены.
Менеджер по развитию бизнеса Flowwow Александр Венников отметил, что отдельные магазины могут повысить стоимость товаров в последний момент, однако большинство родителей предпочитают приобретать букеты заранее. В 2025 году около 60% покупок к празднику пришлось на 31 августа.
На начало августа медианная стоимость букета в России составила 3 250 рублей, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Родители также выбирают коллективные подарки от класса, которые могут включать не только цветы, но и сладости, чай, кофе и подарочные сертификаты. Медианная стоимость клубники в шоколаде в августе составляет 2 800 рублей, а подарочных наборов — 3 600 рублей.