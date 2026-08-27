Россиянам рассказали о новых законах о контроле мигрантов и защите здоровья

Одним из ключевых изменений станет ужесточение контроля за мигрантами: срок обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, прибывших в Россию на срок более трех месяцев, сократится с 90 до 30 дней. В случае выявления опасного инфекционного заболевания мигрант будет оперативно депортирован. Также Володин сообщил о новом механизме электронного обмена данными между ведомствами, который ускорит учет иностранцев в Федеральной налоговой службе, и о расширении эксперимента по дополнительным мерам контроля за мигрантами.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о новых законах, которые вступят в силу в сентябре. Об этом пишет РИА Новости.

Одним из ключевых изменений станет ужесточение контроля за мигрантами. В частности, срок прохождения обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, прибывших в Россию на срок более трех месяцев, сократится с 90 до 30 дней. В случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания он будет подлежать оперативной депортации.

Кроме того, Володин рассказал о новом механизме электронного обмена данными между ведомствами, который ускорит процесс постановки иностранцев на учет в Федеральной налоговой службе. Также будет расширен эксперимент по внедрению дополнительных мер контроля за мигрантами.

Помимо этого, в сентябре вступят в силу нормы, направленные на защиту здоровья граждан. Вейпы и табачные изделия не будут продаваться на остановках общественного транспорта, а лекарства начнут реализовываться через передвижные аптечные пункты, что повысит доступность медикаментов в удаленных населенных пунктах.