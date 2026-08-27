Российские военные нанесли серию групповых ударов по предприятиям ВПК Украины

Российские военные нанесли в течение дня серию групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, логистическим центрам, морским портам и судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны. По данным ведомства, ударными БПЛА были поражены: промпроизводство наземных роботизированных комплексов «Лють» и дистанционно управляемых модулей «Хижак», расположенное в Великой Александровке (Киевская область); транспортно-логистический центр в городе Бровары, где хранились комплектующие для дронов. Кроме того, в порту «Измаил» Одесской области был поражен танкер в момент разгрузки ГСМ и два резервуара с топливом, в порту «Одесса» — семь хранилищ с имуществом военного назначения и цех по сборке БПЛА.

Российские военные нанесли в течение дня серию групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, логистическим центрам, морским портам и судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, ударными БПЛА были поражены: промпроизводство наземных роботизированных комплексов «Лють» и дистанционно управляемых модулей «Хижак», расположенное в Великой Александровке (Киевская область); транспортно-логистический центр в городе Бровары, где хранились комплектующие для дронов.

Кроме того, в порту «Измаил» Одесской области был поражен танкер в момент разгрузки ГСМ и два резервуара с топливом, в порту «Одесса» — семь хранилищ с имуществом военного назначения и цех по сборке БПЛА.