Роспотребнадзор потребовал изъять из продажи опасные БАДы для похудения

Ранее газета «Известия» писала, что БАДы с сибутрамином продают на маркетплейсах через фальшивые карточки товаров (конструктор, набор детских игрушек или крем для лица). По данным агентства, Роспотребнадзор обратился в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с требованием изъять продукцию из продажи. В публикации напомнили, что сибутрамин включен в список сильнодействующих веществ. За его незаконный оборот в целях сбыта грозит уголовная ответственность по статье 234 УК РФ.

Роспотребнадзор потребовал изъять из продажи БАДы с сибутрамином. Об этом 27 августа сообщило РИА Новости.

Ранее газета « Известия » писала, что БАДы с сибутрамином продают на маркетплейсах через фальшивые карточки товаров (конструктор, набор детских игрушек или крем для лица).

По данным агентства, Роспотребнадзор обратился в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с требованием изъять продукцию из продажи.

В публикации напомнили, что сибутрамин включен в список сильнодействующих веществ. За его незаконный оборот в целях сбыта грозит уголовная ответственность по статье 234 УК РФ.