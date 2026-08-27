Роспотребнадзор дал рязанцам советы по выбору школьной формы

Родителям при выборе школьной формы рекомендовали обращать внимание на состав ткани: доля синтетики не должна превышать 55%, лучше отдавать предпочтение натуральным материалам. При покупке стоит проверить маркировку, символы ухода, отсутствие резкого запаха, а также запросить у продавца сертификат соответствия. Одежда не должна стеснять движения — тесная форма способна навредить здоровью ребёнка. В ведомстве также советуют выбирать сдержанные цвета и подготовить запасной комплект одежды: для мальчиков — запасные брюки и 2-3 рубашки, для девочек — запасную юбку или платье и 2-3 блузки.