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После атаки ВСУ на Рязань в некоторых домах до сих пор не заменили выбитые окна
В ходе прямого эфира 27 августа губернатор Рязанской области Павел Малков отреагировал на жалобы местных жителей о повреждении окон в результате атаки БПЛА. Речь шла о двух адресах — в микрорайоне Недостоево и на Касимовском шоссе. Глава региона сообщил, что в доме № 3А по улице Сельских Строителей, а также № 1А, № 1Б и № 1 В восстановят разбитые окна до 20 сентября. Что касается дома № 67/2 на Касимовском шоссе, стеклопакеты уже изготовлены, их установка запланирована в ближайшие две недели. Малков подчеркнул, что с самого дня атаки власти держат на контроле все обращения граждан. Почти все семьи, чьи дома были признаны непригодными для проживания, уже получили государственные жилищные сертификаты на покупку новых квартир. Напомним, ночью 15 мая Рязань подверглась атаке БПЛА. Погибли четыре человека.

В ходе прямого эфира 27 августа губернатор Рязанской области Павел Малков отреагировал на жалобы местных жителей о повреждении окон в результате атаки БПЛА. Речь шла о двух адресах — в микрорайоне Недостоево и на Касимовском шоссе.

Глава региона сообщил, что в доме № 3А по улице Сельских Строителей, а также № 1А, № 1Б и № 1 В восстановят разбитые окна до 20 сентября. Что касается дома № 67/2 на Касимовском шоссе, стеклопакеты уже изготовлены, их установка запланирована в ближайшие две недели.

Малков подчеркнул, что с самого дня атаки власти держат на контроле все обращения граждан. Почти все семьи, чьи дома были признаны непригодными для проживания, уже получили государственные жилищные сертификаты на покупку новых квартир.

Напомним, ночью 15 мая Рязань подверглась атаке БПЛА. Погибли четыре человека.