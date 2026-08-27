Павел Малков: ситуация с озеленением в Рязани меняется в лучшую сторону

В ходе прямого эфира 27 августа глава региона Павел Малков ответил на жалобу жителя об озеленении. Рязанец указал на то, что многие деревья выглядят сухими и неухоженными. Павел Малков согласился с этим замечанием и подчеркнул, что для него лично эта тема является близкой. «Мне самому хочется жить в красивом и зеленом городе. Рязань и область должны стать чистыми и зелеными», — заявил губернатор. Глава региона отметил, что ситуация уже начинает меняться в лучшую сторону. Он напомнил, что еще четыре года назад в городе существовали целые улицы, полностью состоящие из сухих деревьев, и борьба с ними заняла целый год.

В ходе прямого эфира 27 августа глава региона Павел Малков ответил на жалобу жителя об озеленении. Рязанец указал на то, что многие деревья выглядят сухими и неухоженными.

Павел Малков согласился с этим замечанием и подчеркнул, что для него лично эта тема является близкой.

«Мне самому хочется жить в красивом и зеленом городе. Рязань и область должны стать чистыми и зелеными», — заявил губернатор.

Глава региона отметил, что ситуация уже начинает меняться в лучшую сторону. Он напомнил, что еще четыре года назад в городе существовали целые улицы, полностью состоящие из сухих деревьев, и борьба с ними заняла целый год. Сейчас ведется активное восстановление муниципальных питомников, которые обеспечат саженцами будущие сезоны.

По словам губернатора, масштабное исправление ситуации возможно только при коллективных усилиях. С прошлого года в области были введены два масштабных месячника озеленения — весной и осенью. Уже этой осенью планируется применить новую практику для молодых саженцев: установить декоративные защитные конструкции для стволов деревьев.

Губернатор также отметил, что за последние годы в Рязанской области высажено около 100 тысяч деревьев и кустарников. При этом половина растений высажена на территории Рязани.

«Наша задача — сформировать соответствующую культуру, чтобы чистое, аккуратное и зеленое пространство стало нормой. Участие в этой задаче может начинаться хотя бы со своего собственного дома», — заключил Павел Малков.