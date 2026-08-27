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Названы самые популярные профессии в России
Летом 2026 года в России заметно вырос спрос на работников кухни, фасовщиков, продавцов, работников торгового зала и кассиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Авито Подработка». Самый большой рост показал спрос на работников кухни — число предложений увеличилось на 116% по сравнению с прошлым летом. Среднее вознаграждение для них составило 5,5 тысячи рублей за смену.

Летом 2026 года в России заметно вырос спрос на работников кухни, фасовщиков, продавцов, работников торгового зала и кассиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Авито Подработка».

Самый большой рост показал спрос на работников кухни — число предложений увеличилось на 116% по сравнению с прошлым летом. Среднее вознаграждение для них составило 5,5 тысячи рублей за смену.

На втором месте оказались фасовщики. Количество предложений для них выросло на 98%, а средняя оплата составила 4,8 тысячи рублей за смену.

В пятерку самых востребованных профессий также вошли:

  • продавцы: спрос вырос на 66%, средняя оплата составила 3,9 тысячи рублей за смену;
  • работники торгового зала: на 58%, средняя оплата достигла 3,6 тысячи рублей;
  • кассиры: на 32%, средняя оплата составила 2,8 тысячи рублей за смену.

В целом число предложений в сфере розничной торговли увеличилось на 90%. Также на 72% вырос спрос на клинеров и помощников по хозяйству.

В компании отметили, что рост спроса может быть связан с сезонным увеличением покупательской активности.