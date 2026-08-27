На семи улицах в Рязани отключили свет

В 15:45 27 августа из-за технологического нарушения отключилось электричество по следующим улицам: 1-я, 2-я Прудная; Прудная; Прудный проезд (Соколовка); Связи (Соколовка); Соколовская; Гагарина (Соколовка). На месте работает аварийная бригада. В РГРЭС не назвали сроков восстановления электроснабжения.