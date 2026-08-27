На семи улицах в Рязани отключили свет
В 15:45 27 августа из-за технологического нарушения отключилось электричество по следующим улицам: 1-я, 2-я Прудная; Прудная; Прудный проезд (Соколовка); Связи (Соколовка); Соколовская; Гагарина (Соколовка). На месте работает аварийная бригада. В РГРЭС не назвали сроков восстановления электроснабжения.
На семи улицах в Рязани отключили свет. Об этом сообщили в РГРЭС.
В 15:45 27 августа из-за технологического нарушения отключилось электричество по следующим улицам:
- 1-я, 2-я Прудная;
- Прудная;
- Прудный проезд (Соколовка);
- Связи (Соколовка);
- Соколовская;
- Гагарина (Соколовка).
На месте работает аварийная бригада. В РГРЭС не назвали сроков восстановления электроснабжения.