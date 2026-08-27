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Мясо курицы стало самым популярным в мире, обогнав свинину и говядину
Отмечается, что мировое производство курицы выросло по меньшей мере в полтора раза за период с 2006 по 2023 год. Спрос растет как в богатых странах, так и на развивающихся рынках. Причинами называют высокие цены на говядину, богатый белком рацион, расширение сетей быстрого питания и совместимость куриного мяса с кухней практически любой культуры, религии и ценового сегмента.

Мясо курицы стало самым популярным в мире, обогнав свинину и говядину. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что мировое производство курицы выросло по меньшей мере в полтора раза за период с 2006 по 2023 год.

Спрос растет как в богатых странах, так и на развивающихся рынках. Причинами называют высокие цены на говядину, богатый белком рацион, расширение сетей быстрого питания и совместимость куриного мяса с кухней практически любой культуры, религии и ценового сегмента.