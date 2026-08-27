Мошенники начали создавать фальшивые сайты с ГДЗ для кражи данных о школьниках

Мошенники начали создавать фальшивые сайты с готовыми домашними заданиями, чтобы собирать данные о школьниках и их родителях. Об этом сообщил эксперт Галактион Кучава. По его словам, в интернете уже зарегистрировано около 400 таких сайтов, которые нацелены на учеников 5-11 классов. Мошенники создают сайты с одинаковым контентом, рассчитывая на высокий интерес со стороны школьников. Когда ребенок заходит на такой сайт, злоумышленники собирают информацию о его устройстве и контактные данные. После этого мошенники могут позвонить родителям, представившись работниками школы. Они используют реальные данные о ребенке, чтобы убедить родителей сообщить код из СМС-сообщения. Этот код может дать доступ к важным личным данным, таким как портал «Госуслуг» или банковские приложения.

Мошенники начали создавать фальшивые сайты с готовыми домашними заданиями, чтобы собирать данные о школьниках и их родителях. Об этом сообщил эксперт Галактион Кучава.

По его словам, в интернете уже зарегистрировано около 400 таких сайтов, которые нацелены на учеников 5-11 классов. Мошенники создают сайты с одинаковым контентом, рассчитывая на высокий интерес со стороны школьников. Когда ребенок заходит на такой сайт, злоумышленники собирают информацию о его устройстве и контактные данные.

После этого мошенники могут позвонить родителям, представившись работниками школы. Они используют реальные данные о ребенке, чтобы убедить родителей сообщить код из СМС-сообщения. Этот код может дать доступ к важным личным данным, таким как портал «Госуслуг» или банковские приложения.

Эксперт призывает родителей объяснить детям, что нельзя вводить личные данные на подозрительных сайтах и никогда не сообщать коды из СМС по телефону. Если кто-то звонит от имени школы, лучше положить трубку и перезвонить по официальному номеру.