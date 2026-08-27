ХК «Рязань-ВДВ» открыл запись для юных рязанцев на хоккей и фигурное катание

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает набор детей для занятий в спортивной школе по направлениям «Фигурное катание на коньках» и «Хоккей с шайбой». Об этом сообщили в пресс-службе ХК.
На занятия фигурным катанием принимают детей 2022 и 2023 годов рождения.
На хоккей могут записаться рязанцы 2020, 2021 и 2022 годов рождения. Занятия ледовыми видами спорта помогают детям укрепить здоровье, получить новые навыки, стать более дисциплинированными и улучшить координацию. Также тренировки учат детей работать в команде.
В школе работают опытные тренеры. Воспитанники ХК «Рязань-ВДВ» участвуют в соревнованиях различного уровня, что позволяет им развиваться и совершенствовать свои навыки.
Тренировки стартуют уже в сентябре и будут проходить в двух местах города: ДС «Олимпийский» (улица Зубковой, 12, корпус 2) и ЛА «Айсберг» (улица Шевченко, 51).
Для записи ребенка можно обратиться по телефону:
Фото предоставили в ХК «Рязань-ВДВ».