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ХК «Рязань-ВДВ» открыл запись для юных рязанцев на хоккей и фигурное катание
Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает набор детей для занятий в спортивной школе по направлениям «Фигурное катание на коньках» и «Хоккей с шайбой». Об этом сообщили в пресс-службе ХК. На занятия фигурным катанием принимают детей 2022 и 2023 годов рождения. Тренировки стартуют уже в сентябре и будут проходить в двух местах города: ДС «Олимпийский» (улица Зубковой, 12, корпус 2) и ЛА «Айсберг» (улица Шевченко, 51).

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает набор детей для занятий в спортивной школе по направлениям «Фигурное катание на коньках» и «Хоккей с шайбой». Об этом сообщили в пресс-службе ХК.

На занятия фигурным катанием принимают детей 2022 и 2023 годов рождения.

На хоккей могут записаться рязанцы 2020, 2021 и 2022 годов рождения. Занятия ледовыми видами спорта помогают детям укрепить здоровье, получить новые навыки, стать более дисциплинированными и улучшить координацию. Также тренировки учат детей работать в команде.

В школе работают опытные тренеры. Воспитанники ХК «Рязань-ВДВ» участвуют в соревнованиях различного уровня, что позволяет им развиваться и совершенствовать свои навыки.

Тренировки стартуют уже в сентябре и будут проходить в двух местах города: ДС «Олимпийский» (улица Зубковой, 12, корпус 2) и ЛА «Айсберг» (улица Шевченко, 51).

Для записи ребенка можно обратиться по телефону: +7 (4912) 90-44-74.

Фото предоставили в ХК «Рязань-ВДВ».