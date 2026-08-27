Губернатор Малков рассказал, как не смог заправить свой мотоцикл в Рязани

В ходе прямого эфира 27 августа глава Рязанской области Павел Малков признал сложную ситуацию с топливом в регионе и рассказал личную историю. Отвечая на вопросы жителей, губернатор затронул и личный опыт. Он рассказал, что передвигается по городу и области на мотоцикле, недавно ездил в командировку в Шацк. Однако и ему пришлось столкнуться с проблемой: он проехал пять заправок, но так и не смог заправить свой мотоцикл.