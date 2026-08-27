Гострудинспекция добилась выплаты более 1 млн работникам предприятия в Рязани

Работники предприятия, специализирующегося на производстве коммуникационной аппаратуры, радио- и телевизионной аппаратуры, телевизионных камер, рассказали, что работодатель не выплатил им зарплату и окончательный расчет при увольнении. «В ходе взаимодействия должностного лица гострудинспекции с работодателем, последний в добровольном порядке устранил нарушения трудового законодательства. В результате принятых мер работодатель выплатил заявителям более 1 миллиона рублей», — рассказала руководитель государственной инспекции труда в Рязанской области Зоя Мирохина.

После обращения в гострудинспекцию работникам одного из предприятий в Рязани выплатили более 1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции 27 августа.

Работники предприятия, специализирующегося на производстве коммуникационной аппаратуры, радио- и телевизионной аппаратуры, телевизионных камер, рассказали, что работодатель не выплатил им зарплату и окончательный расчет при увольнении.

«В ходе взаимодействия должностного лица гострудинспекции с работодателем, последний в добровольном порядке устранил нарушения трудового законодательства. В результате принятых мер работодатель выплатил заявителям более 1 миллиона рублей», — рассказала руководитель государственной инспекции труда в Рязанской области Зоя Мирохина.