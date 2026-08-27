Госдолг Украины обновил исторический максимум

По данным СМИ, сейчас госдолг Украины составляет 9 572,19 миллиарда гривен или 214,18 миллиарда долларов. Только за июль сумма задолженности выросла на 1,8 миллиарда — большую часть составляют обязательства перед зарубежными спонсорами.