Госдолг Украины обновил исторический максимум
По данным СМИ, сейчас госдолг Украины составляет 9 572,19 миллиарда гривен или 214,18 миллиарда долларов. Только за июль сумма задолженности выросла на 1,8 миллиарда — большую часть составляют обязательства перед зарубежными спонсорами.
Госдолг Украины обновил исторический максимум. Об этом пишет РИА Новости.
По данным СМИ, сейчас госдолг Украины составляет 9 572,19 миллиарда гривен или 214,18 миллиарда долларов.
Только за июль сумма задолженности выросла на 1,8 миллиарда — большую часть составляют обязательства перед зарубежными спонсорами.