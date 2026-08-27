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Эксперт допустил рост МРОТ до 32,7 тысячи рублей в 2027 году
Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году может вырасти до 31,6-32,7 тысячи рублей. Такой прогноз в разговоре с ТАСС дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, такой уровень возможен при сохранении нынешних темпов роста МРОТ. В 2025 году минимальный размер оплаты труда увеличили с 19 242 до 22 440 рублей, а в 2026 году — до 27 093 рублей. Эксперт подсчитал, что при росте МРОТ в 2027 году на 16,62-20,74% его размер составит от 31 596 до 32 712 рублей.

Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году может вырасти до 31,6-32,7 тысячи рублей. Такой прогноз в разговоре с ТАСС дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, такой уровень возможен при сохранении нынешних темпов роста МРОТ. В 2025 году минимальный размер оплаты труда увеличили с 19 242 до 22 440 рублей, а в 2026 году — до 27 093 рублей.

Эксперт подсчитал, что при росте МРОТ в 2027 году на 16,62-20,74% его размер составит от 31 596 до 32 712 рублей.