ЦБ повысил курс доллара на 28 августа

Доллар вырос до 85,95 рубля (+167 коп.), евро — до 100,29 рубля (+201 коп.), юань — до 12,76 рубля (+23,97 коп.). Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.