Bloomberg: Песков заявил о жестком ответе РФ на удары Украины по инфраструктуре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии агентству Bloomberg заявил о жестком ответе Москвы на удары Украины по ее экономической и торговой инфраструктуре. Об это пишет ТАСС. Он подчеркнул, что Украина пытается нанести ущерб российским экономическим интересам, что вызовет соответствующие ответные действия. Песков также отметил, что Россия не нуждается в «военной эскалации», так как продвигается в специальной военной операции и без нее. Его слова стали ответом на публикацию Bloomberg о том, что Россия якобы готовится усилить удары по Украине из-за зашедших в тупик переговоров об урегулировании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии агентству Bloomberg заявил о жестком ответе Москвы на удары Украины по ее экономической и торговой инфраструктуре. Об это пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что Украина пытается нанести ущерб российским экономическим интересам, что вызовет соответствующие ответные действия. Песков также отметил, что Россия не нуждается в «военной эскалации», так как продвигается в специальной военной операции и без нее.

Его слова стали ответом на публикацию Bloomberg о том, что Россия якобы готовится усилить удары по Украине из-за зашедших в тупик переговоров об урегулировании.