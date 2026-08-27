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Белорусская компания ввезла в Рязанскую область 8,5 тонны семян с нарушением
В августе 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили нарушение фитосанитарного законодательства со стороны белорусского предприятия. Специалисты с помощью ФГИС «Аргус-Фито» проанализировали деятельность ООО «ИМВБРБ» из Минска. Установлено, что компания ввезла в Рязанскую область две партии семян газонных трав общим весом 8,5 тонны. Груз сопровождался фитосанитарными сертификатами, выданными в Беларуси. При этом предприятие не уведомило Управление о ввозе подкарантинной продукции, как того требуют правила Евразийского экономического союза.

В августе 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили нарушение фитосанитарного законодательства со стороны белорусского предприятия. Об этом сообщил в пресс-службе ведомства.

Специалисты с помощью ФГИС «Аргус-Фито» проанализировали деятельность ООО «ИМВБРБ» из Минска. Установлено, что компания ввезла в Рязанскую область две партии семян газонных трав общим весом 8,5 тонны. Груз сопровождался фитосанитарными сертификатами, выданными в Беларуси.

При этом предприятие не уведомило Управление о ввозе подкарантинной продукции, как того требуют правила Евразийского экономического союза.

Россельхознадзор объявил ООО «ИМВБРБ» два предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований российского законодательства в области карантина растений.