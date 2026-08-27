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Банк России предложил снизить тарифы на обязательное страхование такси
Банк России предложил снизить тарифы на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков такси. Об этом сообщает «Ъ». В отчете регулятора указано, что действующие условия не отражают реальный уровень аварийности, а механизм ценообразования остается непрозрачным. В настоящее время годовая премия на одно такси в 20 раз превышает максимальный показатель для других сегментов перевозчиков. ЦБ рекомендовал снизить нижнюю границу тарифного коридора, что позволит страховщикам более точно учитывать факторы риска и предлагать водителям более справедливые индивидуальные тарифы. Однако страховщики считают, что пока рано корректировать тарифы, так как сегмент такси все еще не достиг нормального уровня убыточности.

Банк России предложил снизить тарифы на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков такси. Об этом сообщает «Ъ».

В отчете регулятора указано, что действующие условия не отражают реальный уровень аварийности, а механизм ценообразования остается непрозрачным. В настоящее время годовая премия на одно такси в 20 раз превышает максимальный показатель для других сегментов перевозчиков.

ЦБ рекомендовал снизить нижнюю границу тарифного коридора, что позволит страховщикам более точно учитывать факторы риска и предлагать водителям более справедливые индивидуальные тарифы. Однако страховщики считают, что пока рано корректировать тарифы, так как сегмент такси все еще не достиг нормального уровня убыточности.

По мнению экспертов, важно найти баланс между снижением финансовой нагрузки на таксопарки и стабильностью бюджета страховых компаний.