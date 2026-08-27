А что в кино? «Лунтик. Обратная сторона Луны», «Алмаз «Сердце Персии» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» (Россия). Лунтик узнаёт от мамы, что его папа исчез на обратной стороне Луны, и вместе с кузнечиком Кузей отправляется на его поиски. Вредные гусеницы Вупсень и Пупсень увязываются за ними, а на обратной стороне Луны ребят ждут невероятные и опасные приключения.

Семейная комедия «Алмаз «Сердце Персии» (Россия). Школьник Лёша, обожающий истории о сокровищах, случайно становится свидетелем сделки похитителей легендарного алмаза во время семейного отдыха на море. Оказавшись один в чужой стране, он должен перехитрить опасных преследователей, найти новых друзей и вернуть бесценную реликвию.

Триллер «Пентхаус» (Россия, Малайзия, США). Саина и Дэвид переезжают в роскошный пентхаус в Куала-Лумпуре, надеясь начать новую жизнь, но вскоре сталкиваются с ночными звуками, тревожными видениями и загадочной женщиной. Саина пытается понять, что за тайны скрываются в их новом доме, но правда оказывается страшнее, чем она могла предположить.

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