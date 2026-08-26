В Туме возбудили дело после четырехдневного отключения воды
В поселке Тума Клепиковского района аварийное отключение оставило без холодной воды жилые дома и организации на 11 улицах. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области. Водоснабжение отсутствовало более четырех дней, что превысило допустимые нормативы. Прокурор района внес представление директору ресурсоснабжающей организации. Кроме того, в отношении должностного лица возбудили административное дело по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ.
В поселке Тума Клепиковского района аварийное отключение оставило без холодной воды жилые дома и организации на 11 улицах. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.
Водоснабжение отсутствовало более четырех дней, что превысило допустимые нормативы.
Прокурор района внес представление директору ресурсоснабжающей организации. Кроме того, в отношении должностного лица возбудили административное дело по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ.
Жители Рязанской области также могут сообщить о нарушениях в сфере ЖКХ на горячую линию областной прокуратуры по телефону