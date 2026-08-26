В Рязанской области заработала горячая линия перед выборами

В Рязанской области с 26 августа начала работать горячая линия Уполномоченного по правам человека по вопросам соблюдения избирательных прав граждан. Об этом сообщила омбудсмен Наталья Епихина. Телефон горячей линии: 8 (4912) 25-36-55. Жители региона могут обратиться на линию, если столкнулись с нарушением своих избирательных прав или стали свидетелями противоправных действий. Горячая линия будет работать до 25 сентября включительно. Обращения принимают в будние дни, а также в дни голосования с 9:00 до 18:00.

В Рязанской области с 26 августа начала работать горячая линия Уполномоченного по правам человека по вопросам соблюдения избирательных прав граждан. Об этом сообщила омбудсмен Наталья Епихина.

Телефон горячей линии: 8 (4912) 25-36-55 .

Жители региона могут обратиться на линию, если столкнулись с нарушением своих избирательных прав или стали свидетелями противоправных действий.

Горячая линия будет работать до 25 сентября включительно. Обращения принимают в будние дни, а также в дни голосования с 9:00 до 18:00.

Поступившие обращения рассмотрят в соответствии с законодательством. При необходимости заявителям помогут защитить свои права во взаимодействии с Избирательной комиссией Рязанской области и другими компетентными органами.