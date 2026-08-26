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В Рязанской области спрос на кредиты наличными увеличился на треть
В ВТБ зафиксировали рост интереса жителей Рязанской области к кредитам наличными — спрос поднялся более чем на треть. По данным на 1 июля 2026 года, розничный кредитный портфель увеличился на 6% и достиг 36,6 млрд рублей. Основную динамику обеспечили кредиты наличными, спрос на которые вырос на 36%. Соответствующую информацию предоставила на пресс-конференции управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова.

В ВТБ зафиксировали рост интереса жителей Рязанской области к кредитам наличными — спрос поднялся более чем на треть. По данным на 1 июля 2026 года, розничный кредитный портфель увеличился на 6% и достиг 36,6 млрд рублей. Основную динамику обеспечили кредиты наличными, спрос на которые вырос на 36%. Соответствующую информацию предоставила на пресс-конференции управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова.

По ее словам, рост активности в сегменте розничного кредитования связан со снижением процентных ставок.

Позитивные изменения отмечены и в других сегментах: портфели по ипотеке и автокредитованию с начала года выросли на 1% каждый. Среди факторов роста — не только динамика ставок, но и упрощение процедур: банк расширил возможности рефинансирования и сделал оформление кредитов в цифровых каналах более удобным.

«Первое полугодие обозначило смену тренда в розничном кредитовании. Заметное оживление, особенно в сегменте кредитов наличными, говорит о постепенном восстановлении потребительского спроса. Рязанцы стали активнее реализовывать отложенные планы, что отразилось на цифрах — наш портфель кредитов наличными относительно начала года прибавил 36%. По оценкам аналитиков, если текущая динамика ставок сохранится, во втором полугодии можно ожидать дальнейшего роста портфеля», — сказала Лариса Прокопова.