Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
18°
Чтв, 27
20°
Птн, 28
21°
ЦБ USD 84.46 1.17 26/08
ЦБ EUR 98.52 1.08 26/08
Нал. USD 85.06 / 85.50 26/08 10:37
Нал. EUR 99.65 / 100.84 26/08 10:37
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдутся школьные сборы в 2026 году
В 2026 году за парты в рязанских школах впервые сядут б...
Вчера 15:35
521
Рязань пересаживается на VOYAH: дилерский центр «VOYAH Автоимпорт Ряза...
Премиальный бренд высокотехнологичных автомобилей VOYAH...
Вчера 11:12
446
EVOLUTE подтверждает статус лидера: итоги семи месяцев 2026 года
Российский бренд электромобилей EVOLUTE продолжает укре...
24 августа 2026 15:32
507
Светофор перенесут, дорогу расширят, ливнёвку обновят. Как изменится М...
Редакция РЗН.инфо встретилась с представителями подрядч...
24 августа 2026 12:50
3 055
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области скончался ветеран пожарной охраны Валерий Мартынов
Валерий Мартынов умер 25 августа на 83-м году жизни. Отпевание и прощание состоится 27 августа в церкви Казанской иконы Божией Матери. Он родился 26 декабря 1943 года в Шацке. После окончания в 1965 году Ленинградского пожарно-технического училища МВД СССР Валерия Мартынова направили в первый отряд военизированной пожарной охраны Рязанского нефтезавода. Прошёл путь от начальника караула до начальника части. Участвовал в ликвидации аварий и тушении сложных пожаров. В 1979 году Валерия Мартынова перевели в областной аппарат пожарной охраны на должность заместителя начальника штаба пожаротушения. Позже назначили начальником дежурной службы пожаротушения.

В Рязанской области скончался ветеран пожарной охраны Валерий Мартынов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Валерий Мартынов умер 25 августа на 83-м году жизни. Отпевание и прощание состоится 27 августа в церкви Казанской иконы Божией Матери.

Он родился 26 декабря 1943 года в Шацке. После окончания в 1965 году Ленинградского пожарно-технического училища МВД СССР Валерия Мартынова направили в первый отряд военизированной пожарной охраны Рязанского нефтезавода.

Прошёл путь от начальника караула до начальника части. Участвовал в ликвидации аварий и тушении сложных пожаров. В 1979 году Валерия Мартынова перевели в областной аппарат пожарной охраны на должность заместителя начальника штаба пожаротушения. Позже назначили начальником дежурной службы пожаротушения.

В июне 1997 года подполковник внутренней службы вышел на пенсию. Но продолжил работу в должности преподавателя специальных дисциплин учебного пункта управления государственной противопожарной службы УВД Рязанской области.

В период с 2007 по 2018 год был начальником отдела организации пожарной охраны, обслуживания и ремонта огнетушителей Рязанского городского отделения ООО ВДПО. С 1 февраля 2018 года Валерий Мартынов закончил свою трудовую деятельность и вышел на заслуженный отдых.

За период службы и работы неоднократно награждался государственными и ведомственными наградами. Находясь на пенсии, Валерий Мартынов участвовал в общественной деятельности региональной общественной организации ветеранов пожарной охраны и спасателей Рязанской области.