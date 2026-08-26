В Рязанской области скончался ветеран пожарной охраны Валерий Мартынов

Валерий Мартынов умер 25 августа на 83-м году жизни. Отпевание и прощание состоится 27 августа в церкви Казанской иконы Божией Матери. Он родился 26 декабря 1943 года в Шацке. После окончания в 1965 году Ленинградского пожарно-технического училища МВД СССР Валерия Мартынова направили в первый отряд военизированной пожарной охраны Рязанского нефтезавода. Прошёл путь от начальника караула до начальника части. Участвовал в ликвидации аварий и тушении сложных пожаров. В 1979 году Валерия Мартынова перевели в областной аппарат пожарной охраны на должность заместителя начальника штаба пожаротушения. Позже назначили начальником дежурной службы пожаротушения.

В Рязанской области скончался ветеран пожарной охраны Валерий Мартынов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Валерий Мартынов умер 25 августа на 83-м году жизни. Отпевание и прощание состоится 27 августа в церкви Казанской иконы Божией Матери.

Он родился 26 декабря 1943 года в Шацке. После окончания в 1965 году Ленинградского пожарно-технического училища МВД СССР Валерия Мартынова направили в первый отряд военизированной пожарной охраны Рязанского нефтезавода.

Прошёл путь от начальника караула до начальника части. Участвовал в ликвидации аварий и тушении сложных пожаров. В 1979 году Валерия Мартынова перевели в областной аппарат пожарной охраны на должность заместителя начальника штаба пожаротушения. Позже назначили начальником дежурной службы пожаротушения.

В июне 1997 года подполковник внутренней службы вышел на пенсию. Но продолжил работу в должности преподавателя специальных дисциплин учебного пункта управления государственной противопожарной службы УВД Рязанской области.

В период с 2007 по 2018 год был начальником отдела организации пожарной охраны, обслуживания и ремонта огнетушителей Рязанского городского отделения ООО ВДПО. С 1 февраля 2018 года Валерий Мартынов закончил свою трудовую деятельность и вышел на заслуженный отдых.

За период службы и работы неоднократно награждался государственными и ведомственными наградами. Находясь на пенсии, Валерий Мартынов участвовал в общественной деятельности региональной общественной организации ветеранов пожарной охраны и спасателей Рязанской области.