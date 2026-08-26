В Рязанской области сеть банкоматов ВТБ выросла на 40%

В Рязанской области количество устройств самообслуживания ВТБ достигло 110 — это почти на 40% больше показателя начала 2025 года. Как сообщила управляющий банка в регионе Лариса Прокопова, расширение банкоматной сети произошло за счет развития собственной сети и интеграции с Почта Банком.

В Рязанской области количество устройств самообслуживания ВТБ достигло 110 — это почти на 40% больше показателя начала 2025 года. Как сообщила управляющий банка в регионе Лариса Прокопова, расширение банкоматной сети произошло за счет развития собственной сети и интеграции с Почта Банком.

Сейчас банкоматы доступны жителям Рязани, Ряжска, Касимова, Кораблина, Михайлова, Новомичуринска, Рыбного, Сасова, Скопина, Шацка, Спас-Клепиков.

Также устройства есть в населенных пунктах Сотницыно, Лесной, Октябрьский, Шилово, Алеканово, Дядьково, Сельцы, Сараи, Тума.

Банк продолжает увеличивать количество устройств в точках с высоким пешеходным трафиком.

«После завершения интеграции с Почта Банком, кроме банкоматов и офисов, жителям области доступны 380 отделений почтовой связи, в которых функционируют пункты выдачи и внесения наличных. Для жителей малых городов и сельских территорий это означает появление дополнительной инфраструктуры для повседневных финансовых операций. Мы используем аналитическую систему, которая помогает определять точки размещения устройств — с опорой на реальные маршруты людей и частоту использования банкоматов. Это дает возможность устанавливать банкоматы там, где они максимально востребованы», — рассказала Лариса Прокопова.