В рязанской деревне горела дача

Пожар случился утром 25 августа в деревне Юркино Рыбновского округа. Информация о пожаре поступила в 07:16. Дачный дом тушили 11 сотрудников МЧС, три спецмашины. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Отмечается, что огнём повреждёно строение. Пострадавших нет.