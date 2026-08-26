В рязанской деревне горела дача
Пожар случился утром 25 августа в деревне Юркино Рыбновского округа. Информация о пожаре поступила в 07:16. Дачный дом тушили 11 сотрудников МЧС, три спецмашины. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Отмечается, что огнём повреждёно строение. Пострадавших нет.
В рязанской деревне горела дача. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар случился утром 25 августа в деревне Юркино Рыбновского округа. Информация о пожаре поступила в 07:16.
Дачный дом тушили 11 сотрудников МЧС, три спецмашины.
Площадь пожара составила 48 квадратных метров.
Отмечается, что огнём повреждёно строение.
Пострадавших нет.