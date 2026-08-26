В Москве водитель потерял сознание и врезался в такси на АЗС: погибли 2 человека

На кадрах с моментом ДТП видно, что легковушка на большой скорости резко повернула к заправке, подлетела на подъеме дороги и снесла другой автомобиль. Удар пришелся по верхней части машины такси, крышу авто оторвало. Погибли оба водителя.

В Москве водитель потерял сознание и врезался в такси на АЗС: погибли 2 человека. Об этом сообщает в соцсетях.

На кадрах с моментом ДТП видно, что легковушка на большой скорости резко повернула к заправке, подлетела на подъеме дороги и снесла другой автомобиль.

Удар пришелся по верхней части машины такси, крышу авто оторвало.

Погибли оба водителя.