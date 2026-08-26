В Михайлове завершили ремонт женской консультации

В Михайловской районной больнице завершили ремонт женской консультации. Об этом сообщили в региональном минздраве. Теперь жительницы Михайлова и населенных пунктов района смогут получать медицинскую помощь в обновленном помещении. В городе проживает более 14 тысяч женщин старше 18 лет, почти 5,7 тысячи из них находятся в возрасте от 18 до 49 лет.

В Михайловской районной больнице завершили ремонт женской консультации. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Теперь жительницы Михайлова и населенных пунктов района смогут получать медицинскую помощь в обновленном помещении.

В городе проживает более 14 тысяч женщин старше 18 лет, почти 5,7 тысячи из них находятся в возрасте от 18 до 49 лет.

Сейчас в консультации проводят генеральную уборку, устанавливают новое оборудование и расставляют мебель. Учреждение готовят к торжественному открытию.