В Госдуме предложили сделать проезд для многодетных родителей бесплатным

Депутаты предложили ввести единый стандарт бесплатного проезда в общественном транспорте для обоих родителей из многодетных семей по всей России. С соответствующим предложением парламентарии во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину. Авторы инициативы предлагают установить единый федеральный стандарт бесплатного проезда на городском и пригородном общественном транспорте для обоих родителей в многодетных семьях.

Депутаты предложили ввести единый стандарт бесплатного проезда в общественном транспорте для обоих родителей из многодетных семей по всей России. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующим предложением парламентарии во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Сейчас условия предоставления такой льготы различаются в зависимости от региона. Где-то бесплатный проезд предусмотрен только для детей, в других субъектах — для одного из родителей и при определенных условиях. В некоторых регионах льготой могут пользоваться оба родителя.

Авторы инициативы предлагают установить единый федеральный стандарт бесплатного проезда на городском и пригородном общественном транспорте для обоих родителей в многодетных семьях.

По мнению депутатов, это позволит сократить различия в мерах поддержки между регионами и упростит многодетным семьям ежедневные поездки с детьми.