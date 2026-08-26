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Мужчина насмерть сбил инспектора ДПС и попытался скрыться в Кемеровской области
Отмечается, что экипаж ГИБДД попытался остановить машину нарушителя у Кузбасского моста. Водитель проигнорировал требование и наехал на сотрудника полиции — 35-летний капитан Виктор А. получил смертельные травмы. Уйти от погони водителю не удалось, его задержали. Им оказался 23-летний житель Березовского без водительских прав. СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. У погибшего остался несовершеннолетний ребенок.

Мужчина насмерть сбил инспектора ДПС и попытался скрыться в Кемеровской области. Об этом сообщается в соцсетях.

Отмечается, что экипаж ГИБДД попытался остановить машину нарушителя у Кузбасского моста. Водитель проигнорировал требование и наехал на сотрудника полиции — 35-летний капитан Виктор А. получил смертельные травмы.

Уйти от погони водителю не удалось, его задержали. Им оказался 23-летний житель Березовского без водительских прав. СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. У погибшего остался несовершеннолетний ребенок.