Мармакс Квартал на Забайкальской: обновление жилого квартала «Дягилев» в Рязани

Девелоперская компания «Мармакс» представила обновлённый жилой проект в Рязани — Мармакс Квартал на Забайкальской, ранее известный как «Дягилев».

Девелоперская компания «Мармакс» представила обновлённый жилой проект в Рязани — Мармакс Квартал на Забайкальской , ранее известный как «Дягилев». К началу строительства третьего и четвёртого домов компания провела полный редизайн: обновила визуальную идентичность, изменила позиционирование и запустила первую рекламную кампанию. По данным «Мармакс», цель — создать современную, комфортную городскую среду с выразительной архитектурой, соответствующей стилю других объектов застройщика в центре города.

Как сообщает компания, в ходе маркетингового исследования выяснилось, что 30% целевой аудитории особенно ценят благоустроенную территорию и зелёные зоны — главным образом из-за экологической ситуации и возможности безопасно гулять с детьми. В новом квартале будет средняя этажность, закрытая территория, двор-парк без автомобилей и собственная управляющая компания, обслуживающая все проекты девелопера.

Особенностью комплекса станет соседский центр — стандартная часть клубной инфраструктуры «Мармакс». Он включит фитнес-зал с настольным теннисом, игровую комнату и коворкинг с удобными рабочими местами и стабильным Wi-Fi. Также в проекте предусмотрены террасы, создающие дополнительное общественное пространство.

«Нашей задачей было провести визуальную и смысловую перезагрузку проекта, наиболее полно раскрывающую его преимущества. Мы сформулировали четкую идентичность и сделали коммуникации более актуальными, понятными и читаемыми. Бренд проекта стал более современным, соответствующим своему классу и человечным, выделяясь в конкурентной среде и создавая ассоциацию с корпоративным брендом „Мармакс“, что по нашим прогнозам повысит лояльность будущих резидентов комплекса», — рассказал Константин Денисов, директор департамента маркетинга и PR девелоперской компании «Мармакс».

Фото. Ход строительства проекта, июль 2026 года.