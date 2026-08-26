Более 300 млн рублей доступно рязанской молодежи на культурный досуг по «Пушкинской карте»

В Рязанской области с начала 2026 года выпущено 61 670 «Пушкинских карт», из них около 60 тысяч — действующие. С 1 января оператором программы выступает ВТБ, сообщила на пресс-конференции управляющий банка в регионе Лариса Прокопова.

В Рязанской области с начала 2026 года выпущено 61 670 «Пушкинских карт», из них около 60 тысяч — действующие. С 1 января оператором программы выступает ВТБ, сообщила на пресс-конференции управляющий банка в регионе Лариса Прокопова.

По ее словам, программа эффективно вовлекает рязанскую молодежь в культурную жизнь.

Прокопова, ссылаясь на данные Министерства культуры РФ, уточнила, что в 2026 году в регионе держатели «Пушкинской карты» в возрасте от 14 до 22 лет могут направить на свой культурный досуг более 308 млн рублей. Свыше 123 млн рублей из этой суммы можно потратить на покупку билетов в кинотеатры.

«Программа стала для молодежи региона настоящим проводником в мир искусств. Мы фиксируем системный рост активности держателей карт: все чаще они используют средства не только в каникулярные пики, но и для регулярного посещения театров, музеев, концертных залов и кинопоказов. Важно, что параллельно развивается и инфраструктура — количество учреждений-участников продолжает расширяться, делая культурный досуг доступнее в разных районах области», — сказала Лариса Прокопова.

«Пушкинская карта» рассчитана на молодежь в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Государство ежегодно зачисляет на нее 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на мероприятия культурной направленности. Лимит на кино составляет 2 тысячи рублей.

Карта оформляется несколькими способами: в приложении «Госуслуги Культура», в офисах ВТБ или через ВТБ Онлайн.