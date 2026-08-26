Бойцы рязанских МОГов рассказали Андрею Красову, как вступили в состав подразделений

Один из участников — 57-летний Евгений. Он отец пятерых детей. Мужчина не смог подписать контракт из-за возрастных ограничений, но он каждый день участвует в работе МОГов: помогает формировать группы и координирует их.

Бойцы рязанских МОГов рассказали, как вступили в состав подразделений. Их историями поделился первый заместитель председателя Комитета по обороне Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Красов.

По его словам, один из участников — 57-летний Евгений. Он отец пятерых детей. Мужчина не смог подписать контракт из-за возрастных ограничений, но он каждый день участвует в работе МОГов: помогает формировать группы и координирует их.

Отмечается, что с начала спецоперации у Евгения почти пятилетний волонтерский опыт: он неоднократно собирал и отвозил в зону СВО гуманитарные грузы. В 2025 году подписал контракт с частной военной компанией и служил в артиллерийском подразделении в Бахмуте. По состоянию здоровья он был вынужден оставить службу на передовой, но продолжает вносить вклад в общее дело.

На встрече в подразделении Евгений выступил с предложением рассмотреть возможность снижения возрастных ограничений на законодательном уровне — для тех, кто готов и способен участвовать в работе мобильной огневой группы. Как уточнил Андрей Красов, в настоящее время эта инициатива уже находится в проработке.

К МОГу благодаря Евгению присоединился Валентин — 41-летний мужчина, который участвовал в спецоперации в составе добровольческого корпуса. У него есть трое детей. Сейчас семья ждет появления четвертого ребенка.

По словам Валентина, в мобильную огневую группу он вступил из чувства ответственности за мирных жителей. Также мужчина был уверен, его боевые навыки и опыт будут полезны. Как рассказал Валентин, когда он видит украинский дрон, то в первую очередь осматривает сектор обстрела, — это нужно, чтобы максимально снизить риски для гражданских объектов от падения пораженной цели.

Боец также рассказал, что в МОГах служат не только опытные бойцы, но и люди, которые прежде не служили в армии и никогда не держали в руках оружие.

«Но опыт приходит быстро, когда рядом опытные товарищи и здоровый коллектив, — а в нашем подразделении он именно такой», — сказал Валентин.

Еще один участник — 39-летний Ярослав. У него есть высшее образование. До прихода в МОГ боевого опыта у мужчины не было, хотя ранее он служил по контракту в железнодорожных войсках, а потом работал на железной дороге и промышленных предприятиях.

Решающим событием для него стал первый массовый налет БПЛА на Рязань: став свидетелем атаки, Ярослав понял, что не может оставаться в стороне. Решение поддержала семья, а подготовка на полигоне помогла приобрести нужные навыки.

Отмечается, что его первое боевое крещение состоялось в июле: в составе группы он участвовал в отражении атаки — все четыре беспилотника, двигавшиеся в направлении подразделения, были уничтожены.

Уточняется, что на время службы предприятие сохранило за Ярославом рабочее место и зарплату. Сейчас он временно вернулся к гражданским обязанностям. Через два месяца снова присоединится к мобильной огневой группе.

Андрей Красов отметил, что это лишь несколько историй из множества. Депутат заявил, что намерен регулярно встречаться с бойцами мобильных огневых групп, оперативно реагировать на их обращения и добиваться оказания необходимой поддержки.

Фото: личная страница Андрея Красова в «ВК».