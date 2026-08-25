ВС РФ поразили место запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго»

Также ВС РФ поразили предприятие ВПК, логистические центры, объекты ТЭК, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Кроме того, за сутки подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Анновка в ДНР. Средства ПВО РФ сбили 8 авиационных бомб и 460 БПЛА. За сутки ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции порядка 1 275 военнослужащих.