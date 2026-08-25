В Рязанской области потушили пожары в двух жилых домах и хозпостройке

Пожар в хозпостройке произошел вечером 23 августа в рабочем поселке Александро-Невский. В тушении участвовали семь человек, три единицы техники. Площадь пожара — 15 квадратных метров. Строение уничтожено огнем. Другие два пожара случились 24 августа. Один из них произошел ночью в многоквартирном жилом доме в Рыбном. Диспетчеру информация о случившемся поступила в 02:27. Возгорание в квартире на площади 12 квадратных метров тушили шесть человек, две спецмашины. В тот же день возник пожар в рабочем поселке Ермишь. В 10:36 диспетчеру поступило сообщение о возгорании в жилом доме. В тушении участвовали шесть человек, две единицы техники.

В Рязанской области потушили пожары в двух жилых домах и хозпостройке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар в хозпостройке произошел вечером 23 августа в рабочем поселке Александро-Невский. В тушении участвовали семь человек, три единицы техники. Площадь пожара — 15 квадратных метров. Строение уничтожено огнем.

Другие два пожара случились 24 августа. Один из них произошел ночью в многоквартирном жилом доме в Рыбном. Диспетчеру информация о случившемся поступила в 02:27. Возгорание в квартире на площади 12 квадратных метров тушили шесть человек, две спецмашины.

В тот же день возник пожар в рабочем поселке Ермишь. В 10:36 диспетчеру поступило сообщение о возгорании в жилом доме. В тушении участвовали шесть человек, две единицы техники. Площадь пожара — 5 квадратных метров. Огнем повреждена крыша террасы.

Пострадавших и погибших при пожарах нет.