В Рязани впервые применили высокоплотное картирование сердца

В Рязанском кардиодиспансере впервые применили метод высокоплотного картирования сердца. С его помощью врачи уже провели лечение трех пациентов со сложными аритмиями, сообщили в региональном минздраве. Первыми пациентами стали две женщины 50 и 76 лет и 40-летний мужчина. Новый метод помог обнаружить скрытые очаги, вызывавшие нарушения сердечного ритма. После лечения всех пациентов выписали домой, они чувствуют себя хорошо.

В Рязанском кардиодиспансере впервые применили метод высокоплотного картирования сердца. С его помощью врачи уже провели лечение трех пациентов со сложными аритмиями, сообщили в региональном минздраве.

Первыми пациентами стали две женщины 50 и 76 лет и 40-летний мужчина. Новый метод помог обнаружить скрытые очаги, вызывавшие нарушения сердечного ритма. После лечения всех пациентов выписали домой, они чувствуют себя хорошо.

Высокоплотное картирование позволяет быстро построить точную 3D-модель камеры сердца. Новый навигационный комплекс приобрели по программе развития здравоохранения Рязанской области. Аналогов такому оборудованию в клиниках региона нет.

«В стандартных случаях 3D-модель строится на основе данных, полученных с 4 полюсов электрода. А высокоплотное картирование дает возможность получить информацию сразу с 64 точек — в 16 раз больше», — говорит заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции диспансера, доцент кафедры сердечно-сосудистой хирургии РязГМУ им. И. П. Павлова Владислав Поваров.